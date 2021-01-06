21 يناير.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بدار السلام

تبدأ محكمة استئناف القاهرة، أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته بدار السلام 21 يناير الجاري أمام الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة.تفاصيل الحادث بدأت عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا بوجود جثة داخل منزلها بدار السلام.وبالفحص تم العثور على جثة زوجة مقتولة داخل شقتها وبمعاينة جثة المجني عليها "م. م 27 سنة" تبين وجود آثار تعذيب في جسدها، بجانب وجود آثار لاصق على فمها وكيس مخدة ملطخ بالدماء بجوار الجثة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "محمد. ع. م. ش" سائق تم ضبطه واعترف بقيامه بقتل زوجته بعد تعذيبها.