جمارك الدخان بالقاهرة: 204.4 مليون جنيه إيرادات خلال شهر

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفى خلال شهر ديسمبر 2020 نحو 153 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد 15 ألف و48 طرد بوزن إجمالي 3139 طن و945 كيلوجرام.كما تم الإفراج عن 163 شهادة سحب جزئية بعدد 15 ألف و649 طرد بوزن إجمالي 2520 طن و832 كيلو جرام.فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال ديسمبر 2020 نحو 25 مليون و988 ألف و731 جنيهًا وإجمالي الغرامات 61 ألف و798 جنيهًا.بينما بلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 169 مليون 814 ألف 572 جنيهًا وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية المحصلة مليون و890 ألف جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 945 ألف وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغـة تنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 5 آلاف و306 جنيهات.وبلغ إجمالي ضريبة المهن الحرة لشهر ديسمبر 2020 نحو 8 آلاف و800 جنيه وبلغ إجمالي رسم تنمية الموارد المالية للدولة لشهر ديسمبر 2020 نحو 5 مليون و266 ألف و712 جنيهًا.وخلال الفترة نفسها، بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة نحو 2 مليون و671 ألف و094 جنيهات.وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال ديسمبر 2020 نحو 204 مليون و4 آلاف و148 جنيهًا.