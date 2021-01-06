سلالات كورونا الجديدة تغزو العالم (تفاعلى)

<iframe><br /><br />• ستوري ماب عن قصة انتشار السلالات الجديدة<br /><iframe src="https:uploads.knightlab.comstorymapjs24d23e1e09c97a8d33f8ef83d6394fecntshr-sllt-kwrwn-ljdydindex.html" frameborder="0" width="100%" height="800"><iframe><br /></body></html>

أصاب الحديث عن ظهور سلالات جديدة لفيروس "كورونا" الذعر بين المواطنين، خاصة أننا لم ننته من تبعات الفيروس لتهل علينا أنواع جديدة منه، وما زال العلماء في طور تجربة اللقاحات على النوع المعروف، وبدأوا نسبيًا في توزيعه لتلقيح المصابين في العالم، إلا أن الرياح دائمًا تأتي بما لا تشتهي السفن.وكانت بريطانيا أولى الدول التي أعلنت عن غزو سلالة جديدة من فيروس "كورونا" لأراضيها، أكثر ضراوة وأسرع انتشارًا بين المواطنين، ما جعل العديد من الدول تغلق حدود الطيران الجوي معها، وبدأت الدول تتصارع لحماية مواطنيها من تسلل السلالة الجديدة، إلا أن هناك دولًا لم تستطع كبح جماح تلك الجديدة، بل واكتشفت سلالات أخرى لديها.في الملف التالي نرصد لكم السلالات الجديدة التي ظهرت في كثير من دول العالم، ومن بينها مصر وتونس.• تايم لاين يوضح مواعيد انتشار السلالات الجديدة