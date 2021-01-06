«أقباط من أجل الوطن» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

هنأ الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن، برئاسة كريم كمال، ونائبة رئيس الاتحاد ولاء عزيز والأمين العام للاتحاد محب شفيق، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية وجميع مطارنة وأساقفة وكهنة وشعب الكنائس بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما تقدم الاتحاد بتهنئة الكنائس التي تحتفل بعيد الغطاس المجيد حسب التقويم الغربي، وقال الاتحاد في بيان الأربعاء: "في هذه المناسبة الجليلة نرجو من الله أن يحفظ مصر العزيزة ورئيسها المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يعم السلام والأمان سوريا ولبنان والسودان واليمن وليبيا والعراق كل الوطن العربي وكل أرجاء العالم.واختتم الاتحاد بيانه: "نتضرع إلى الله أن يرفع عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء، وسيف الأعداء.