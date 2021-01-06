ألمانيا والهند تبحثان العلاقات الثنائية

بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الأربعاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الاقتصادية، إضافة إلى التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفان زايبرت، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول وباء كورونا وسبل مواجهته وإنتاج اللقاحات وخطط توزيعها.