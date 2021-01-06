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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة في الإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:20 م
انفجار ماسورة غاز
انفجار ماسورة غاز بشقة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق انفجار ماسورة غاز بشقة في عقار أسفر عن إصابة شخصين، وسرعة طلب تحريات المباحث وسؤال المصابين حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانفجار ماسورة خط غاز داخل شقة بشارع متفرع من إسماعيل صبري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وطوارئ شركتي الغاز والكهرباء إلى محل البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الانفجار حدث فى ماسورة غاز في شقة بالدور التاسع بالعقار، وأدى إلى سقوط جزء من جدران الشقة، وإصابة شخصين بإصابات خفيفة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وعدم امتدادها إلى كامل العقار تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

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