تعيين رئيس جديد لمنطقة كهرباء مصر الوسطي

أصدرت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء قرار بتعيين المهندس السيد أنور محمد محمود رئيسًا لمنطقة كهرباء مصر الوسطي وذلك منذ تاريخ صدور القرار اليوم الموافق 6 يناير 2021.وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح الأربعاء بتعيين المهندس السيد أنور رئيس قطاع شبكات المنيا بمنطقة كهرباء مصر الوسطي بوظيفة رئيس منطقة وهي إحدى الوظائف القيادية من الدرجة الأولى ذات الربط السنوي 2640 وذلك لمدة سنتين مع منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة.