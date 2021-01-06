ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط مواد كيمياوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بإحدى المصانع بالمنطقة الرابعة ببرج العرب.وأسفرت الحملة عن ضبط 12000 لتر جلسرين منتهى الصلاحية، 10000 لتر ميثانول مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع لحماية المواطنين من الغش التجارى، وتحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.