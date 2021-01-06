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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:11 م
مواد كيمياوية منتهية
مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب
هبه عويضه
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تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط مواد كيمياوية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر بإحدى المصانع بالمنطقة الرابعة ببرج العرب.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12000 لتر جلسرين منتهى الصلاحية، 10000 لتر ميثانول مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع لحماية المواطنين من الغش التجارى، وتحت إشراف سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة بالمديرية.
ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب
ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب
ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب
ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب
ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب
ضبط 22 ألف مواد كيمياوية منتهية الصلاحية بمصنع في برج العرب

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