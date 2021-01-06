إقبال كبير من الزائرين على معرض إحلال السيارات بالغاز

تفقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة فعاليات اليوم الثالث من المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، وردت خلال الجولة على استفسارات عدد من الزائرين.وشهد المعرض إقبال متوسط في يومه الثالث من قبل الزوار بعدما شهد إقبالًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين.وأكدت وزيرة التجارة والصناعة ضرورة دخول المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة على الموقع الإلكتروني وعدم الاستجابة لأى معلومات مغلوطة.