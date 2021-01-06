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تحقيقات

آخرها منصة Study.. رحلة التعليم من الطرق التقليدية إلى الرقمية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:09 م
التعليم الرقمي
التعليم الرقمي
سمر مدحت
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لم يكن تحويل التعليم في مصر من الطرق التقليدية إلى الرقمية أمر سهل أو سريع، ولكنه أخذ مجهود ضخم من وزارة التربية والتعليم، من أجل التعامل مع الطلاب بشكل رقمي إلكتروني وتوفير الخدمات التي يحتاجونها عبر الإنترنت.

وسعت بالفعل وزارة التربية والتعليم خلال السنوات القليلة الماضية إلى تحويل المنظومة إلى رقمية بدل من الاعتماد على الطرق التقليدية في التعليم، حيث أنها تسهل على الطلاب العملية التعليمية وفي نفس الوقت توفر أموال طائلة من التعليم الاعتيادي.

واتساقًا مع ذلك، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المكتبة الرقمية الجديدة study أصبحت جاهزة الآن لاستخدام الطلاب، وتضم محتوى علميًا رقميًا لكل المراحل التعليمية بالوسائط المتعددة (فيديو- صور- أفلام وثائقية).

وأضافت أن المكتبة الرقمية تضم أيضًا أكثر من 80 قاموسًا ومعجمًا للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، ومحتوى متعدد التخصصات لسنوات نظام التعليم الجديد، ولكن لم تكن تلك المكتبة هي أول خطوات التعليم للتحول الرقمي.

في البداية يثمن كمال مغيث، الخبير التربوي، على التعليم الرقمي بشكل كبير مقارنة بالطرق التقليدية التي كانت تتبعها الوزارة منذ سنوات عديدة مضت، ولم يتم تطويرها أو الاعتماد على غيرها.

وأوضح أن التعليم الرقمي إذا ما طبق بشكل سليم سيكون مفيدًا للغاية على الطلاب وتظهر ثماره قريبًا، موضحًا أنه لا بد من الموازنة بين التعليم الرقمي الالكتروني والتعليم العادي حتى لا يعتمد الطالب بشكل كامل على الانترنت ويترك عقله بدون عمل وتفكير.

وأشار إلى أن التعليم الرقمي أثبت فاعليته خلال أزمة فيروس كورونا، ولم يتم فيه الاستغناء الكامل عن العنصر البشري، فكان أولياء الأمور والطلاب يتواصلون مع المعلمين من خلال الإنترنت والبرامج المتطورة وتم الاستغناء في بعض الأحيان عن الكتاب المدرسي بصورته التقليدية.

التعليم الرقمي في مفهومه العام يعني تمثيل الأجسام والصور والملفات أو الإشارات باستخدام مجموعة متقطعة مكونة من نقاط منفصلة، وتعني أيضًا التحول في الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية.

وبدأت وزارة التربية والتعليم رحلة رقمنة التعليم خلال العام الماضي، من خلال توزيع التابلت على الطلاب من أجل استخدامه في الدراسة والامتحانات.

وعمدت خلال تلك الفترة إلى تنشيط الأجهزة من خلال دخولها على شبكة الإنترنت للتأكد من جاهزيتها، وتسليمه للطلاب فى المدارس، للدخول على المنصات التعليمية والاستفادة من المحتوى الرقمي والمناهج الدراسية.

كذلك تركت التعليم تصحيح الامتحانات بالطرق التقليدية داخل الكنترول خلال العام الماضي وبدأت التصحيح الالكتروني للامتحانات كافة، وهي من الخطوات نحو الرقمية الهامة التي قامت بها.

وبدأ التصحيح الإلكتروني لأول مرة لامتحانات الصف الثاني الثانوي في 11 يناير الماضي، وتم تصحيحها داخل الإدارات التعليمية في المحافظات، إضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وفي عام 2020 فرضت تداعيات فيروس كورونا التعليم عن بعد من خلال الرقمية والانترنت حفاظًا على أرواح الطلاب، فتم إمداد الطلاب بالمواد التعليمية الذى يعد بديلا للتعليم التقليدي، من خلال تفعيل حزمة من المنصات الإلكترونية ورفع المواد الدراسية على شبكة الانترنت.

وتعتبر خطوة إطلاق منصة بنك المعرفة من الخطوات الهامة التي اتخذتها التعليم في الطريق الى الرقمنة، فهي تعتبر منصة ومصدر للتعليم الحديث والتقنيات المختلفة التي وضعت عليها الوزارة المناهج التفاعلية والإلكترونية، حيث للطالب الدخول على منصة التعلم، وتتيح منحة التعلم مواد تفاعلية مختلفة وفيديوهات للمراحل التعليمية وخاصة الثانوي العام.

وازاء مجهودات التعليم للدخول الى العصر الرقمي، قررت الحكومة زيادة مخصصات التعليم في الموازنة المالية لعام 2019 و2020 بنسبة 8٫4%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة الحالية بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيهًا.

يذكر أنه بحسب دراسة قام بها الاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات في عام 2019، فإن التعليم الإلكتروني ما يصل لـ50% من نفقات التعليم بصورته التقليدية، فضلًا عن مرونة وقت التعلم وسهولة الوصول للمُعلم، بينما يبلغ معدل نموّ التعليم الإلكتروني الذاتي في الشرق الأوسط 8.2%.

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