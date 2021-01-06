«نماذج مشرفة».. مبادرة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببني سويف

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع بني سويف، برئاسة الدكتور رمضان محمد محمود حسان، رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مبادرة تحت عنوان "نماذج مشرفة"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.وقامت المنظمة، اليوم، بزيارة قسم تجنيد وتعبئة بني سويف بمبنى ديوان عام المحافظة شرق النيل، ضمن مبادرة "نماذج مشرفة" التي أطلقتها المنظمة، ويأتي ذلك في إطار استكمال خطة الدولة لتيسير كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.جاء ذلك بحضور الشيخ عصام حسني عبد الحليم، الوكيل الشرعي بالإدارة المركزية بمنطقة بني سويف والأمين العام للمنظمة، وهالة سيد عبد المقصود، منسق ومسؤول علاقات عامة بالمنظمة، ومحمد رمضان وعائشة عبد الرحيم، أعضاء بالمنظمة.وأكد الدكتور رمضان حسان رئيس المنظمة العالمية لخريحي الأزهر، أنه لابد من تسليط الضوء علي الكفاءات الناجحة، والنماذج الفريدة من نوعها التي تعد بمثابة وجهة مشرفة للدولة المصرية، حيث أعرب عن سعادته، بافتتاح مكتب تجنيد وتعبئة على أرض المحافظة للتسهيل على أبنائها في الحصول على الخدمات المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية.وأشادت المنظمة بما يقدمه المقر الجديد من الخدمات المتعلقة بالتجنيد لأبناء بني سويف، حيث يوفر الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، والذي يعد تيسيرا كبيرا على هذه الفئة المهمة من المجتمع، ما يبرز دور القوات المسلحة في مساندة كافة فئات المجتمع.