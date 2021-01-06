إيران: التعرف على جميع المتورطين في اغتيال فخري زاده

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف على جميع المتورطين في اغتيال العالم النووي فخري زاده، وفقا لقناة العربية.وكان قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، إن إيران تمتلك أدلة جديدة تثبت تورط إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.وأضاف حاتمي في رسالة إلى وزراء دفاع أكثر من 60 دولة بمناسبة أربعينية فخري زاده، أن "هناك شواهد جدية حول دور أجهزة المخابرات، وخاصة جهاز استخبارات النظام الصهيوني المحتل، في اغتيال الشهيد فخري زاده".ولفت حاتمي إلى أن الصمت في وجه هذا العمل سيؤدي إلى تكراره وانعدام الأمن في العالم، ونحن نحتفظ بحقنا في الرد.