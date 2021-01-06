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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافي أول طفلة مصابة بكورونا بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:46 م
مستشفى الأطفال التخصصي
مستشفى الأطفال التخصصي
كتب صلاح حسنى
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أعلن مستشفى الأطفال التخصصي ببنها عن تعافي أول حالة أصيبت بفيروس كورونا، ودخلت العزل المخصص للأطفال بالمستشفى، وهي الطفلة إيرين، 6 سنوات، والتي دخلت المستشفى في حالة صعبة وارتفاع في درجة الحرارة وأعراض الفيروس.

وقال مصدر طبى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها إنه يوجد 6 أطفال اشتباه كورونا تم حجزهم بالمستشفى، مشيرا إلى أنه توجد حالة طفلة إيجابى كانت حرجة ومحجوزة بالمستشفى منذ أسبوع، وتحسنت حالتها الآن وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف المصدر الطبى أنه توجد بالمستشفى 6 أسرة عناية مركزة و12 سريرا خاصة الحالات الداخلى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الدور الثاني بالمستشفى لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا، وباقي الطوابق للحالات العادية، وفي حالة تزايد أعداد الإصابات ربما يتم زيادة السعة المطلوبة لعزل الحالات.

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