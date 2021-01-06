اليابان: وحدة الخليج أمر مهم لاستقرار الشرق الأوسط

أشادت الحكومة الیابانیة بجھود الوساطة التي قامت بھا دولة الكویت في سبیل نجاح المصالحة ووحدة الصف الخلیجي.وقال المتحدث باسم الخارجیة الیابانیة تومویوكي یوشیدا، في بیان له الیوم الأربعاء: "نرحب بھذه التطورات الإیجابیة ونقدر عالیًا جھود الوساطة، بما في ذلك تلك التي قامت بھا دولة الكویت والولایات المتحدة من أجل تسویة القضیة".وأكد المتحدث باسم الخارجية اليابانية أن "الوحدة بین دول الخلیج أمر مھم لضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وأشار إلى أن الیابان ستواصل العمل لتحقیق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول المعنیة.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.