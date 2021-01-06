رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: وحدة الخليج أمر مهم لاستقرار الشرق الأوسط

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:09 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
طباعة
أشادت الحكومة الیابانیة بجھود الوساطة التي قامت بھا دولة الكویت في سبیل نجاح المصالحة ووحدة الصف الخلیجي.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الیابانیة تومویوكي یوشیدا، في بیان له الیوم الأربعاء: "نرحب بھذه التطورات الإیجابیة ونقدر عالیًا جھود الوساطة، بما في ذلك تلك التي قامت بھا دولة الكویت والولایات المتحدة من أجل تسویة القضیة".

وأكد المتحدث باسم الخارجية اليابانية أن "الوحدة بین دول الخلیج أمر مھم لضمان السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الیابان ستواصل العمل لتحقیق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول المعنیة.

يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.

موضوعات متعلقة

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا