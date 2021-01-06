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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

اعرف حظك من برجك في النصف الأول من شهر يناير

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:09 م
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد جميع الأبراج الفلكية في النصف الأول من شهر يناير على النحو التالي:

- برج الحمل:
مهنيا: رغم المتاعب والضغوط، تتمتع هذا الأسبوع بحضور أخاذ وقدرة على المبادرة وتبدو أكثر استعدادًا لخلق فرص تقربك من أهدافك. الثلاثاء والأربعاء: كن حذرًا وطوال الوقت: كن كتومًا كي تصل لما تريد.

عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس، قد يظهرون تشدد في علاقتهم بالشريك يجب أن يكونوا مرنيين ويوطدون علاقتهم بالأهل والأصدقاء والشريك.

- برج الثور:
مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج الثور إرادة قوية تدفعهم للأمام ويستطيعون أن يحققوا تقدم كبير.

عاطفيا: كوكب فينوس في منزل الحظ يدفعهم لحماية من يحبوهم ويحيطوهم بكل الرعاية والحب.

- برج الجوزاء:
مهنيا: يتواصل مواليد برج الجوزاء بنجاح مع من حولهم فالعمل ويعقدون لقاءات موفقة ويحددون جيدًا أهدافهم.

عاطفيا: يجب عليهم التسامح مع من حولهم ومع الشريك خاصة وإظهار مشاعر الحب والحنان.

- برج السرطان:
مهنيا: رغم مواجهة الشمس وكوكب نبتون لبرج السرطان الا ان مواليد برج السرطان سيستطيعون حسن التصرف بشرط أن يعطوا لانفسهم الوقت اللازم لدراسة كل خطوة هم مقدمين عليها.

عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برج السرطان يجب السيطرة على الانفعالات والتعامل مع الشريك بهدوء.

- برج الأسد:
مهنيا: سيكون الوقت مناسب لمواليد برج الاسد للسفر أو لتحقيق مكاسب.

عاطفيا: يجب وضع حد للمشاكل مع الشريك.

- برج العذراء:
مهنيا: الشمس وكوكب نبتون يمدان مواليد برج العذراء بالطاقة ويحققون إنجازات وانتصارات عديدة وقد يحصدون ثمار جهود سابقة.

عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب مما يشعل قلبهم بالعاطفة وبالمشاعر الإيجابية، وتوطد علاقتهم بالشريك.

- برج الميزان:
مهنيا: سيتم انطلاق مواليد برج الميزان بقوة لتأسيس مشروع ما، وسيستطيعون أن يكسبون الثقة والإعجاب.

عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس مما ينبئ بسوء تفاهم عاطفي.

- برج العقرب:
مهنيا: الشمس تدعم علاقات مواليد برج العقرب ويتألقون في الإقناع والتفاوض، وتبرز مواهبهم، يجب عليهم التفكير قبل التوقيع على اى اوراق.

عاطفيا: يجب عليهم الحذر من التسرع في كلامهم، وتفادى الخلافات مع الشريك والتفاهم بهدوء.

- برج القوس:
مهنيا: يتحرك مواليد برج القوس بثقة ويعبرون عن انفسهم ويقومون بنشاط كبير، ولكن يجب عليهم التحكم في عصبيتهم.

عاطفيا: كواكب عطارد والمشتري وزحل بمنزل العلاقات ويجعلهم ذلك منتبهين وحاضرين ومستعدين لتقديم دعمهم العاطفي للجميع.

- برج الجدي:
مهنيا: رغم الضغوط المهنية والمالية عند مواليد برج الجدي كوكب المريخ يمنحهم الإرادة والحماس لإيجاد حلول وقد ينجحون في تنمية أعمالهم والقيام بأنشطة مربحة.

عاطفيا: كوكب فينوس يمنحهم سحرًا ويتخطون العقبات في علاقتهم بالشريك.

- برج الدلو:
مهنيا: كوكب عطارد يمنح مواليد برج الدلو سرعة بديهة ويقومون باختيارات موفقة في العمل ويقنعون الكل بوجهة نظرهم.

عاطفيا: كوكب المشتري وكوكب عطارد يولدان بداخلهم رغبة في إعادة تنظيم علاقتهم بالشريك وتوطيدها.

- برج الحوت:
مهنيا: كوكب المريخ في منزل العلاقات يمنح الحجج القوية للإقناع يصر مواليد برج الحوت على تأكيد ذاتهم وإثبات انفسهم، ولكن يجب عليهم أن يعتنوا بخطواتهم وحساباتهم.

عاطفيا: كوكب فينوس يدفعهم للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء، وقد تتحول علاقة صداقة عندهم لحب ويميلون للتأمل مع الشريك في هدوء.

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