اعرف حظك من برجك في النصف الأول من شهر يناير

- برج الحمل:



- برج الثور:



- برج الجوزاء:



- برج السرطان:



- برج الأسد:



- برج العذراء:



- برج الميزان:



- برج العقرب:



- برج القوس:



- برج الجدي:



- برج الدلو:



- برج الحوت:



قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد جميع الأبراج الفلكية في النصف الأول من شهر يناير على النحو التالي:مهنيا: رغم المتاعب والضغوط، تتمتع هذا الأسبوع بحضور أخاذ وقدرة على المبادرة وتبدو أكثر استعدادًا لخلق فرص تقربك من أهدافك. الثلاثاء والأربعاء: كن حذرًا وطوال الوقت: كن كتومًا كي تصل لما تريد.عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس، قد يظهرون تشدد في علاقتهم بالشريك يجب أن يكونوا مرنيين ويوطدون علاقتهم بالأهل والأصدقاء والشريك.مهنيا: كوكب المريخ يمنح مواليد برج الثور إرادة قوية تدفعهم للأمام ويستطيعون أن يحققوا تقدم كبير.عاطفيا: كوكب فينوس في منزل الحظ يدفعهم لحماية من يحبوهم ويحيطوهم بكل الرعاية والحب.مهنيا: يتواصل مواليد برج الجوزاء بنجاح مع من حولهم فالعمل ويعقدون لقاءات موفقة ويحددون جيدًا أهدافهم.عاطفيا: يجب عليهم التسامح مع من حولهم ومع الشريك خاصة وإظهار مشاعر الحب والحنان.مهنيا: رغم مواجهة الشمس وكوكب نبتون لبرج السرطان الا ان مواليد برج السرطان سيستطيعون حسن التصرف بشرط أن يعطوا لانفسهم الوقت اللازم لدراسة كل خطوة هم مقدمين عليها.عاطفيا: كوكب فينوس بمواجهة برج السرطان يجب السيطرة على الانفعالات والتعامل مع الشريك بهدوء.مهنيا: سيكون الوقت مناسب لمواليد برج الاسد للسفر أو لتحقيق مكاسب.عاطفيا: يجب وضع حد للمشاكل مع الشريك.مهنيا: الشمس وكوكب نبتون يمدان مواليد برج العذراء بالطاقة ويحققون إنجازات وانتصارات عديدة وقد يحصدون ثمار جهود سابقة.عاطفيا: كوكب فينوس بمنزل الحب مما يشعل قلبهم بالعاطفة وبالمشاعر الإيجابية، وتوطد علاقتهم بالشريك.مهنيا: سيتم انطلاق مواليد برج الميزان بقوة لتأسيس مشروع ما، وسيستطيعون أن يكسبون الثقة والإعجاب.عاطفيا: كوكب فينوس في وضع معاكس مما ينبئ بسوء تفاهم عاطفي.مهنيا: الشمس تدعم علاقات مواليد برج العقرب ويتألقون في الإقناع والتفاوض، وتبرز مواهبهم، يجب عليهم التفكير قبل التوقيع على اى اوراق.عاطفيا: يجب عليهم الحذر من التسرع في كلامهم، وتفادى الخلافات مع الشريك والتفاهم بهدوء.مهنيا: يتحرك مواليد برج القوس بثقة ويعبرون عن انفسهم ويقومون بنشاط كبير، ولكن يجب عليهم التحكم في عصبيتهم.عاطفيا: كواكب عطارد والمشتري وزحل بمنزل العلاقات ويجعلهم ذلك منتبهين وحاضرين ومستعدين لتقديم دعمهم العاطفي للجميع.مهنيا: رغم الضغوط المهنية والمالية عند مواليد برج الجدي كوكب المريخ يمنحهم الإرادة والحماس لإيجاد حلول وقد ينجحون في تنمية أعمالهم والقيام بأنشطة مربحة.عاطفيا: كوكب فينوس يمنحهم سحرًا ويتخطون العقبات في علاقتهم بالشريك.مهنيا: كوكب عطارد يمنح مواليد برج الدلو سرعة بديهة ويقومون باختيارات موفقة في العمل ويقنعون الكل بوجهة نظرهم.عاطفيا: كوكب المشتري وكوكب عطارد يولدان بداخلهم رغبة في إعادة تنظيم علاقتهم بالشريك وتوطيدها.مهنيا: كوكب المريخ في منزل العلاقات يمنح الحجج القوية للإقناع يصر مواليد برج الحوت على تأكيد ذاتهم وإثبات انفسهم، ولكن يجب عليهم أن يعتنوا بخطواتهم وحساباتهم.عاطفيا: كوكب فينوس يدفعهم للانطلاق مع الأحباب والأصدقاء، وقد تتحول علاقة صداقة عندهم لحب ويميلون للتأمل مع الشريك في هدوء.