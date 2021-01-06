تأجيل نظر دعوى الأهلى ضد الزمالك لجلسة 4 فبراير

أجّلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، الدعوى المقامة من النادي الأهلى ضد نظيره الزمالك بشأن شعار نادي القرن التي طالب فيها الأحمر بتعويض 50 مليون جنيه، نظير استخدام منافسه التقليدي للشعار لجلسة 4 فبراير.وتقدم الأهلي ببلاغ رسمي ضد الزمالك لاستخدام شعاره المسجل كعلامة تجارية (نادي القرن)، مطالبًا بتعويض قدره 50 مليون جنيه وإلزام النادي الأبيض بإزالة اللافتات ومنع استخدام الشعار نهائيًا، كنوع من التعويض على الأضرار التي لحقت به جراء استخدام الأبيض شعار نادي القرن، وهو اللقب الممنوح للأحمر بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) منذ 19 عامًا.