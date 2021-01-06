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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:00 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخاً لحرصه على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

وأكد الرئيس أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها في القلب، وهو وحدة شعبها.

وشدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة كسبيل أساسي للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها في المجتمع الواحد، أخذاً في الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.

وأشار الرئيس إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، الذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، مؤكداً أن أي مواطن ينتمي لهذا البلد لا ينبغي أن تكون لهويته الدينية دوراً في تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات. 

من جانبه، قدم البابا تواضروس الثاني الشكر للرئيس على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكداً قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.
السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»
السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»
السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»
السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»
السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»
السيسى يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد عبر «الفيديو كونفرانس»

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