محافظ المنوفية يتفقد منظومة الأكسجين بحميات ميت خلف

زار اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، مستشفى الحميات والجهاز الهضمي بميت خلف بشبين الكوم لمتابعة الوضع الصحي والتطورات الخاصة بالمنظومة الصحية والوضع الحالي.وتفقد المحافظ منظومة الأكسجين بالمستشفى ومدى توافره، حيث استمع من مدير المستشفى لشرح وافي عن آلية عمل تانك الأكسجين بسعة لترية تصل إلى 11 ألف لتر وعدد أسطوانات الأكسجين المتوفرة بالمستشفى، والتأكد من وجودها بكميات كافية وعدم وجود عجز بها.وحرص محافظ المنوفية على زيارة عدد من مصابي كورونا، والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمة الطبية الجيدة، مشددا على تقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم اللازمة وتوافر المستلزمات الطبية، واطمأن على المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، واطمأن على المرضي، مؤكدا علي المتابعة الدورية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي.