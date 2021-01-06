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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:12 م
اللواء إبراهيم أبو
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه للأطقم الطبية والعاملين بأقسام كورونا بمستشفى حميات ميت خلف، تقديرًا لجهودهم المبذولة للتصدي لأزمة كورونا، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول منذ بداية الأزمة، وتوجيه الأولوية الكاملة لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وخلال زيارته حرص محافظ المنوفية على زيارة عدد من مصابي كورونا، والاطمئنان على صحتهم وتقديم الخدمة الطبية الجيدة، مشددا على تقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم اللازمة وتوافر المستلزمات الطبية، واطمأن على المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، واستقبال الحالات على مدار 24 ساعة، كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي واطمأن على المرضى، مؤكدا المتابعة الدورية وتحسين الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي.

هذا وقد وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بنزول لجنة فورية للمرور على مستشفى الصدر لمواجهة أي خلل بالمنظومة، وتكثيف المرور الدوري على كافة المستشفيات لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية.

وشدد محافظ المنوفية على حسن استقبال المرضى والتعامل الفوري لمواجهة أي طوارئ، وفي سياق متصل وجه محافظ المنوفية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بإعداد تصور لرفع كفاءة وتطوير مدخل ميت خلف، لتحسين الرؤية وإضفاء مظهر حضاري.
محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)
محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)
محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)
محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)
محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)
محافظ المنوفية يقرر صرف مكافأة للأطقم الطبية بميت خلف (صور)

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