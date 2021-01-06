حل مشكلة رشح المياه بفناء مدرسة باها الثانوية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، بسرعة اتخاذ ما يلزم حيال شكوى من وجود رشح مياه بأرضية فناء مدرسة باها الثانوية المشتركة، موجها الجهات المختصة بمعاينة الشكوى والتحقق منها، مع سرعة تنفيذ الحلول وإعداد تقرير مصور بما تم من إجراءات.وقامت وكيلة وزارة التربية والتعليم سهام يوسف بالتوجه لتفقد المدرسة، حيث أكدت أن أرض الفناء جافة وليس بها رشح مياه في الوقت الحالي، وأنه كان يوجد منذ أسبوع رشح بسيط في أرض الفناء ويرجع السبب في ذلك، حسبما أفادت شركة المياه، لعدم قيام أصحاب بعض المنازل المجاورة بكسح خزانات الصرف الصحي الخاصة بهم وعندما يتم الكسح تختفي مثل تلك المشكلات.وأكد رئيس المدينة اللواء وليد البيلي أنه كلف رئيس المجلس القروي رياض مبروك بمعاينة محل الشكوى، والذي أفاد بتواجده بالمدرسة حيث تم التنبيه على أصحاب المنازل المجاورة للمدرسة بكسح خزانات المياه بشكل منتظم،منعًا لارتفاع محتمل في المياه الجوفية،مؤكدًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي تقوم حاليًا بعمل مسح شامل للمنطقة المحيطة بالمدرسة، تحسبًا لوجود أسباب قد تؤدي إلى رشح بفناء المدرسةوأوضح اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، فقد كلف فريقًا فنيًا مختصًا بتفقد المدرسة وعمل مسح شامل للوصلات المنزلية بمحيط المنطقة المجاورة للمدرسة، لافتًا إلى أنه أثناء المسح تم اكتشاف تسريب في برايز وصلات منزلية بأحد الشوارع المجاورة للمدرسة وجاري إصلاحها، وتم التنبيه على الأهالي بتغيير قوائم الوصلات للأهمية القصوى، مؤكدًا على المتابعة المستمرة مع وكيلة وزارة التربية والتعليم والوحدة المحلية لأي مستجدات، خاصة وأن أرضية المدرسة حاليًا جافة ولا يوجد بها رشح للمياه.