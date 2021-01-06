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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: نقل 8798 طن مخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:00 م
طن مخلفات
طن مخلفات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نقل 5798 طنًا من المخلفات إلى المدفن الصحي بالسادات، وذلك فى أول 10 أيام من عمل أسطول نقل المخلفات، حيث تم نقل 350 طن قمامة من طنطا (مصنع دفرة)، و342 طنًا من مركز ومدينة زفتى، و571 طنًا من مركز ومدينة كفر الزيات، و214 طنًا من مركز ومدينة سمنود، و280 طنًا من مركز ومدينة قطور، و568 طنًا من مركز ومدينة المحلة الكبرى، و195 طنًا من مركز ومدينة بسيون و126 طنًا من مركز ومدينة السنطة.

وأوضح محافظ الغربية أن الأسطول يعمل من خلال جدول زمني محدد، بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنعى دفرة والمحلة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين بمشاركة "30 سيارة قلاب سعة 20 طنًا، 10 سيارات قلاب سعة 40 طنًا و8 سيارات مكبس سعة 40 طنًا" هي قوة الأسطول.

وأشار المحافظ إلى أن هذا الأسطول سيزيد من العمر الافتراضى للمعدات وسيوفر ما لا يقل عن 6 ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار، بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعى التدوير فى المحلة ودفرة.
محافظ الغربية: نقل 8798 طن مخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات
محافظ الغربية: نقل 8798 طن مخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات
محافظ الغربية: نقل 8798 طن مخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات
محافظ الغربية: نقل 8798 طن مخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات

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