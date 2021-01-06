السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، على حريق شب بمزرعة نخيل بقرية الجديدة بعد الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوجود حريق بمزرعة نخيل بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإطفاء والحماية المدنية وسيارات الوحدة المحلية والقرى المجاورة لمكان الحريق، والذي سيطرت عليه دون وقوع إصابات قبل وصوله للمنازل المجاورة وتبريد المزرعة بالكامل.تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.