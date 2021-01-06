أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام

أكد الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، حرص المركز على إمداد شبكات الغازات الطبية (M.G.P.S) طبقا للمعايير العالمية، وذلك في ظل توجيهات الدولة لتقديم خدمة ورعاية طبية آمنة.كما أوضح أحمد الصاوي، مسئول وحدة الغازات الطبية بمركز أورام أسوان، أن الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية من أكسجين وهواء وشفط vacuum لجميع الأقسام الطبية من غرف المرضى والعمليات والعناية والمناظير والطوارئ وأقسام الأشعة العلاجية والتشخيصية.وتحرص الوحدة على تطبيق معايير السلامة المهنية في شبكات الإمداد الداخلية من تانك الأكسجين بسعة 6000 لتر، علاوة على توافر أسطوانات أكسجين سعة 7 أمتار مكعبة، وكذا توافر أنظمة الإنذار، والتكويد اللوني للمواسير.