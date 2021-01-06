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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:10 م
الوحدة المركزية
الوحدة المركزية
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، حرص المركز على إمداد شبكات الغازات الطبية (M.G.P.S) طبقا للمعايير العالمية، وذلك في ظل توجيهات الدولة لتقديم خدمة ورعاية طبية آمنة.

كما أوضح أحمد الصاوي، مسئول وحدة الغازات الطبية بمركز أورام أسوان، أن الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية من أكسجين وهواء وشفط vacuum  لجميع الأقسام الطبية من غرف المرضى والعمليات والعناية والمناظير والطوارئ وأقسام الأشعة العلاجية والتشخيصية.

وتحرص الوحدة على تطبيق معايير السلامة المهنية في شبكات الإمداد الداخلية من تانك الأكسجين بسعة 6000 لتر، علاوة على توافر أسطوانات أكسجين سعة 7 أمتار مكعبة، وكذا توافر أنظمة الإنذار، والتكويد اللوني للمواسير.
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام
أورام أسوان: الوحدة المركزية تقوم بإمداد الغازات الطبية لجميع الأقسام

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