«الأوقاف» تشكل لجنة لفحص مخالفات المساجد لإجراءات كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف عن تشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الشيخ صبري ياسين دويدار، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبدالرؤوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبدالمنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أى مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.ويتم غلق المسجد بناءً على قرار اللجنة، حال أن رأى مدير أي مديرية ضرورة تستدعي غلق أي مسجد فعليه رفع الأمر فورًا لرئيس اللجنة، لتقرر اللجنة ما تراه مناسبا، سواء في أمر الغلق أو مجازاة المقصر، مع عدم اتخاذ أي إجراءات فردية في هذا الشأن، ولا تتم إعادة فتح أى مسجد تم غلقه إلا بمعرفة اللجنة وقرار منها، سواء أكان قد تم غلقه قبل هذا التنبيه أو تم غلقه بعده.وأكدت الوزارة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وعليها متابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم.