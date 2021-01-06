«يدي الحلق للى بلا ودان».. الأمثلة الخطأ فى مفردات الحارة المصرية

فى السطور التالية نتناول بعض هذه الأمثلة:

ـ يدى الحلق للى بلا ودان

ـ كسبنا صلاة النبى

ـ الزيت اللى عازه البيت حرم ع الجامع

ـ بركة اللى جت منك يا جامع

هناك بعض الأمثلة يقولها المصريون بطريقة عفوية وبحسن نية، ولا يتوقفون عند معناها الأصلى، أو مدى قبولها أو رفضها من حيث الحلال والحرام، وهنا لا نتحدث من قبيل الفتوى فنحن لسنا أهل لذلك، ولكننا نتحدث من باب إعمالا بالعقل الذى يؤكد أن هذه الأمثلة غير جائزة.يقال هذا المثل حين يرى القائل شخصا فى سعة من المال غير أنه بخيل، ولا يظهر نعمة الله عليه فى ملبسه أو مأكله أو معيشته.. ولا يعرف القائل إن هذا المثل فيه تجاوز مع الله الذى قسم الأرزاق بحكمة هو يعلمها، وأن المال يكون ابتلاء أحيانا.وفى الصعيد يضيفون شطرا آخر للمثل فيقولون: "يدى الحلق للى بلا ودان ويدى الفول للى بلا سنان".يقال هذا المثل بقصد السخرية من المتحدث الذى لم يقل جديدا فى قوله، فيتهكم عليه المتحدث إليه ويقول: كسبنا صلاة النبى، أي لم نكسب شيئا من قولك، وكان صلاة النبى عليه الصلاة والسلام ليست مفيدة.. بالقطع لم يكن صاحب المثل يقصد هذا من وراء مقولته، إلا أن هذا لا يمنع من أن المثل خاطئ بامتياز.يقال هذا المثل بحق الشخص الذى يطلب إعانة من شخص ليس لديه إلا ما يحتاجه فى بيته.. والخطأ أن المصريون يعتقدون أن الجامع هنا هو المسجد، وهذا غير صحيح لأن هذا المثل قيل بحق جامع الضرائب أيام الولاة فى الحكم العثمانى الذين كانوا يجمعون الضرائب من الفلاحين.هو شبيه للمثل السابق والجامع هنا هو جامع الضرائب وليس المسجد كما يعتقد القائل.. ويقال المثل إذا أراد الشخص أن يحسن إلى شخص لا يستحق الإحسان فيرفض فيقول صاحب المثل الذى لا يقصد الإساءة إلى المسجد بطبيعة الحال: بركة اللى جت منك يا جامع.