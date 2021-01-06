رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ننشر نص بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب (مستندات)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:57 م
ربيع ياسين
ربيع ياسين
حسام التمساح
طباعة
تقدم منذ قليل المحامي محمد رشوان، المستشار القانوني للكابتن ربيع ياسين، ببلاغ للنائب العام ضد طبيب منتخب الشباب لنشره أخبارًا كاذبة عن بعثة مصر الرسمية في كأس شمال إفريقيا للشباب بتونس.

وذكر البلاغ قيام "و. ف. م. ع"، ويعمل طبيب المنتخب المصري للشباب، أنه وعبر قناة "ام بي سي" برنامج الحكاية، فوجی الشاكي بقيام المشكو في حقه يكيل له الاتهامات ويؤكد أنه هو السبب في نقل فيروس كورونا المستجد إلى بعثة المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم قبيل السفر إلى تونس للمشاركة في المعترك الإفريقي المؤهل لكأس العالم، مع علم المشكو في حقه بأن ذلك محض افتراء وكذب وتشهير لعلمه اليقيني بسلبية مسحة الشاكي الطبية، وأن كلامه كان الهدف منه التشهير بالشاکي ووضعه محل عقاب من الجهات المعنية بالأمر وهو ما يمثل أركان جريمة القذف ويمثل التشهير بالشاکي والنيل من سمعته الرياضية المعروفة والتلفيق والكيدية، بالإضافة لنشر أخبار كاذبة عن بعثة مصرية الرسمية بأن أكد المشكو في حقه أن المنتخب المصري "مكنش معاه فلوس في الفندق ومكنش معانا ميزانية وكان ممكن نطرد من الفندق والناس قالوا لنا كده ما ينفعش"، وفي موضع آخر قال" أنا دفعت فلوس المستشفى لما الكابتن ربيع المصاب بكورونا"، وفي موضع ثالث قال" لحد ما اللاعب فرجاني ساسي حل المشكلة ودفع الفلوس"، ولعل ذلك وأقوال أخرى أدلى بها المشكو في حقه تمثل جريمة نشر أخبار كاذبة عبر وسائل الإعلام تستوجب التحقيق معه فيما أدلى به، إذ يؤثر بالسلب على سمعة مصر والرياضة المصرية وهو ليس المخول له التحدث في هذا الشأن وكان ذلك عبر فضائية عربية.

كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الإهمال الطبي الجسيم والإهمال في واجبات وظيفته، مما أدى ال خروج المنتخب المصري من بطولة إفريقيا الرسمية خالي الوفاض دون مشاركة لتعدد إصابات اللاعبين بفيروس كورونا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بإقرار الطبيب بأن ذكر في مداخلته نصًا:"أنا قلت للمدير الفني لو لاعب اتصاب مفيش فلوس اعمل له أشعة"، كما ارتكب أيضًا جريمة إفشاء أسرار طبية آلت اليه بسبب وبمناسبة عمله كطبيب المنتخب الوطني وكان ذلك عبر وسائل الإعلام دون تصريح مسبق من السلطات المعنية بوزارة الرياضة، أو وزارة الصحة، أو اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، كما ارتكب المشكو في حقه جريمة الأضرار العمدي بمصلحة مصر اثناء وبسبب تأدية عمله، بناء عليه ومن جميع ما سبق يلتمس مقدمه، التحقيق مع المشكو في حقه في الجرائم المشار إليها وما سيسفر عنه التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا قبله".
ننشر نص بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب (مستندات)
ننشر نص بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب (مستندات)
ننشر نص بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب (مستندات)
ننشر نص بلاغ ربيع ياسين ضد طبيب منتخب الشباب (مستندات)

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا