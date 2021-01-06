عاهل البحرين يشيد بنتائج القمة الخليجية في العُلا

أشاد عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالقرارات والتوصيات المهمة التي أسفرت عنها القمة الخليجية الـ41 في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية المحافظة على حقوق المواطنين لما فيه الخير للجميع.وأكد عاهل البحرين، خلال استقباله ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم في قصر الصافرية، أن ما تم اتخاذه من قرارات ستسهم في تطوير وتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل بين دوله وشعوبه، فضلًا عن تحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، وبما يخدم تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.كما أثنى عاهل البحرين على الجهود الكبيرة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي الأمير محمد بن سلمان، في دفع العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون بين الأشقاء، وما تميزت به هذه الدورة من حسن إعداد وتنظيم.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت، أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.