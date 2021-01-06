آيس كريم مسمم يتسبب في مصرع مسنة بالدقهلية

لقيت سيدة مسنة مصرعها من قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بعد تناولها آيس كريم مسمما، تسبب في مصرعها.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بوصول "سنية. أ. ج"، 60 عاما، ربة منزل، ادعاء تسمم، إلى مستشفى منية النصر.وبالانتقال إلى مكان البلاغ، أقرت زوجة نجلها، بأن جارهم ويدعى "أيمن. ن"، 25 عاما، سائق، كان في ضيافتها وناولها "آيس كريم"، وتسبب في إصابتها بإعياء شديد ومغص، ونقلها في التوكتوك بصحبة زوجها إلى المستشفى.وتوفيت المصابة في المستشفى متأثرة بالتسمم، وجار التحقيق لبيان سبب الوفاة، واستدعي المتهم المذكور لسؤاله وبيان الحقيقة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيق.