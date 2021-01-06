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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الأقصر يتابع مخزون الأكسجين بمستشفى العديسات للعزل

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:37 م
محمد عبد القادر،
محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر
هدى الأمير
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تفقد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الأربعاء، مستشفى العديسات بمدينة الطود والمخصصة كمستشفى عزل للحالات المصابة بفيروس كورونا؛ لمتابعة انتظام سير العمل بالمستشفي، والتأكد من وصول الإمدادات اليومية من الأكسجين وتوافر مخزون احتياطي لمنع حدوث أي نقص.

وأكد نائب المحافظ ضرورة المتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بكافة المستشفيات بالمحافظة، والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بمديرية الصحة للإبلاغ الفوري حال ظهور أي طارئ، وعرض تقرير يومى أولًا بأول بالكميات الموجودة، وذلك لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال أي نقص فى الكميات فى حينه.

يشار إلى أن جولة نائب المحافظ تأتي في إطار المتابعة الدورية للمؤسسات الطبية للمحافظة، وتنفيذًا لتوجيهات مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالمرور المستمر على المستشفيات والمراكز الطبية بالمحافظة.

ورافق نائب المحافظ، في جولته، الدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل، ومدير مستشفى العديسات الدكتور أحمد فتحي، وأعضاء لجنة الشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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