إصابة عامل إثر سقوطه من قطار بالدقهلية

أصيب عامل بإصابات بالغة، إثر سقوطه من قطار "المطرية - المنصورة" قبل توقفه بمحطة قطارات "سلامون القماش" مركز المنصورة.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كامل، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول المدعو هشام محمد محمد حمزة عنان، ٢٥ سنة عامل، ومقيم قرية "سلامون القماش" دائرة المركز، مصابا بجرح تهتكى بالقدم اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم جراء حادث قطار.بانتقال الضباط وبالفحص وسؤال والده محمد محمد حمزة عنان، ٦١ سنة، بالمعاش، ومقيم بذات القرية أقر بأنه أثناء نزول نجله من القطار رقم ( ٢١٦ ركاب) القادم من مدينة المطرية متجها إلى مدينة المنصورة، قبل توقفه بمحطة سكة حديد "سلامون القماش" دائرة المركز، انزلقت قدماه وسقط أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى حدوث إصابته، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.ولم يؤثر ذلك على حركة سير باقى القطارات، تحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٣ ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.