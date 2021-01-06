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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس اليمني ينتقد تدخل إيران في شئون بلاده

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:56 م
عبد ربه منصور هادي
عبد ربه منصور هادي
أش أ
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انتقد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ما سمّاه تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها، من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وتواجده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية.

وأشاد هادي- خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، وفقًا لقناة (العربية الحدث) اليوم الأربعاء- بدعم الأمين العام للأمم المتحدة للحكومة الجديدة واستنكاره لحادثة استهداف مطار عدن الدولي، مثمنًا بجهود المملكة العربية السعودية ودول التحالف الداعم لليمن.

وأعرب عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة ولجهوده الرامية لتحقيق السلام الذي يتطلع إليه الشعب اليمني، كما بارك خطوات واتفاق المصالحة التي أسفرت عنها قمة العلا في المملكة العربية السعودية، بما يعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتوحيد الجهود خدمة لشعوب وبلدان المنطقة، ومنها اليمن الذي جدد القمة على مواقف وقرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن.

من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن عن تطلعه إلى زيارة العاصمة المؤقتة عدن، للتأكيد ودعم ومباركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لجهود الحكومة وإدانة استهداف المنشآت المدنية والأبرياء من قبل أعداء السلام، مؤكدًا تقديم المساندة في هذا الإطار.

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