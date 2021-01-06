رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف ساهم استقرار النظام المالى فى تحصين الاقتصاد المصرى ضد تداعيات كورونا؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:08 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
طباعة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «إنفوجرافيك» بعنوان "استقرار النظام المالي أسهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها"، تضمن عرضًا لأبرز نقاط تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأكد التقرير أن استقرار النظام المالى وتحسن الأداء الاقتصادى قد أسهما في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات المصاحبة لتداعيات جائحة كورونا، فقد اتخذ البنك المركزى عدة إجراءات استباقية للتصدي للجائحة، تمثلت في تخفيض أسعار العائد الأساسية وإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى المحافظة على مستويات الإنتاج المحلي والإبقاء على معدلات البطالة منخفضة، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة في مصر في الربع الثالث من 2020 ليصبح 7.3%، وهو ما يعد المعدل الأدنى تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الثاني من العام نفسه.

وكانت من أبرز المبادرات التي أطلقها البنك؛ مبادرة لدعم شركات القطاع الخاص ذات النشاط الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

كما طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، وبلغ صافي الاحتياطى الأجنبي لمصر 39.2 مليار دولار في نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزي 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ9% في الفترة نفسها من 2020.

يُذكر أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ استراتيجية في مجال صناعة التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وفي الإطار ذاته جار الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى؛ فى إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.
كيف ساهم استقرار النظام المالى فى تحصين الاقتصاد المصرى ضد تداعيات كورونا؟
كيف ساهم استقرار النظام المالى فى تحصين الاقتصاد المصرى ضد تداعيات كورونا؟

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل مصطفى محمد عن الزمالك (خاص)

تأكيدا لـ«الدستور».. «البترول» تعلن أسعار البنزين الجديدة رسميا

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

شبورة مستمرة وفرص أمطار.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

«الرواية القصيرة».. أحدث إصدارات الناقد والروائي حسن الجوخ

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا