بطولة نسائية 100% لدراما الموسم الشتوى 2021

يمتاز الموسم الدرامي الجاري والذي يحمل اسم موسم الدراما الشتوية، بحالة رواج كبيرة بسبب تنوع الأعمال المعروضة والتي شهدت كمًا كبيرًا من البطولات النسائية على عكس العادة، ليكون موسمًا استثنائيًا.الموسم الجاري شهد انطلاق عرض أكثر من عمل لنجمة تليفزيونية. فمنهن من تستكمل مسيرتها الناجحة ومنهن من تبدأ أول حظوظها في هذا الطريق، فبدأ منذ مطلع العام الجديد عرض عدة أعمال منها:مسلسل «لؤلؤ» الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنانة مي عمر، بمشاركة الفنانين أحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وآخرين.كما عرض مسلسل «جمال الحريم» الذي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية نور، إلى جانب الفنانين فراس سعيد ودينا فؤاد وإيهاب فهمي.ويستعد عدد آخر من الأعمال التي تقودها فنانات للاشتراك في الموسم، ومنها مسلسل الفنانة هنا الزاهد والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما «حلوة الدنيا سكر» والمنتظر عرضه أواخر شهر يناير الجاري، ويشارك في بطولته محمد الشرنوبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، والقصة من تأليف ضياء محمد، وإياد صالح، وإخراج خالد الحلفاوي.وتعرض قناة النهار مسلسل «سكن البنات» منتصف الشهر، وهو من بطولة وفاء عامر، وأيتن عامر، وشيما الحاج، والقصة من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.وتعرض منصة Watch it خلال أيام، مسلسل «في بيتنا روبوت» بالتزامن مع عرضه على الشاشة وهو أول بطولة مطلقة للفنانة شيماء سيف، ويشاركها في البطولة عمرو وهبة، دلال عبدالعزيز، هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، ويشهد مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم ناهد السباعي، أوس أوس، محمد عبدالرحمن.