إيطاليا: تسوية الخلاف الخليجى شرط أساسى لاستقرار أمن المنطقة

أعربت السفارة الإیطالیة لدى دولة الكویت عن ترحیبها الشدید بنتائج اجتماع قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة التي اعتمدت "بیان العُلا" وإعلان إعادة فتح الأجواء السعودیة مع قطر.وقالت السفارة الإيطالية في بیان لها الیوم الأربعاء، إن تسویة الخلاف الداخلي في دول مجلس التعاون الخلیجي تعتبر شرطًا أساسیًا لزیادة الاستقرار والأمن في المنطقة.وأبدت تقدیرها لجهود الوساطة الكویتیة المتواصلة والزخم الذي قدمته الولایات المتحدة، إضافة إلى الالتزام البنَّاء من الأطراف لحل النزاع، وهو هدف دعمته إیطالیا باقتناع.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.