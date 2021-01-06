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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات وترقيات بالإدارات التعليمية بكفر الشيخ

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:15 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا بإعادة توزيع وترقية مديرى الإدارات التعليمية بتعليم كفر الشيخ، وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية والعمل على تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات والعمل على الانضباط بالعمل بالإدارات التعليمية المختلفة.

تضمنت الحركة الدكتور سامح صديق، مديرا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية والدكتور السعيد طنطاوى، مديرا لإدارة دسوق التعليمية والدكتور أحمد وعيوع، مديرا لإدارة فوه التعليمية، والسيد إسماعيل على، مديرا لإدارة بلطيم التعليمية، والدكتور علاء فريج جودة، مديرا لإدارة الحامول التعليمية، ويوسف البسيونى يوسف، مديرا لإدارة قلين التعليمية، ومحمد حسن شتا، مديرا لإدارة بيلا التعليمية، وعماد عبد الجواد السبع، مديرا لإدارة سيدى غازى التعليمية، ورضا عبد العزيز، مدير إدارة الرياض لإدارة الرياض التعليمية، وهالة عزت محمد النواصرة، مديرا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وإصلاح كمال عبد الغفار درغام، مديرا لإدارة برج البرلس التعليمية، ومحمد عباس محمد شاهين، مديرا لإدارة سيدى سالم التعليمية، والسيد محمد الشافعى، مديرا لإدارة مطوبس التعليمية.

كما تضمنت الحركة الدكتورة هناء محمد نويجى، وكيلا لإدارة دسوق التعليمية، وفتحى محمد لاشين، وكيلا لإدارة سيدى سالم التعليمية، وياسر أحمد البرجى، وكيلا لإدارة الحامول التعليمية، وعادل محمد إبراهيم حجاج، وكيلا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وحسن عاطف الشيمى، وكيلا لإدارة مطوبس التعليمية، وسيد سعيد قفشين، وكيلا لإدارة فوه التعليمية، والدكتور حسام الدين السيد فتحى، وكيلا لإدارة البرلس التعليمية، وخالد إبراهيم عباس، وكيلا لإدارة بلطيم التعليمية، وحسن بسيونى على، وكيلا لإدارة بيلا التعليمية، ونجوى حمدى عبد العليم، وكيلا لإدارة قلين التعليمية، وعبد الحميد خليل غازى، وكيلا لإدارة سيدى غازى التعليمية، وسمير أحمد السعيد، وكيلا لإدارة الرياض التعليمية، وإيهاب مصطفى اللبيشى، وكيلا لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

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