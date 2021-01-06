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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل الموت بسبب فيروس كورونا يعد ميتة سوء؟.. «الإفتاء» تجيب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:18 م
الإفتاء
الإفتاء
أميرة العناني
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حسمت دار الإفتاء المصرية بشأن السؤال الذي يتردد كثيرا يقول: «هل الموت بسبب فيروس كورونا يعد ميتة سوء؟».

وقالت الدار، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن: «موت المسلم بسبب فيروس كورونا لا يعد دليلًا-كما يدعي البعض- على سوء الخاتمة والميتة السوء، بل الصحيح والراجح أَنَّ الوفاة بسبب هذا الفيروس الذي يعد من الأوبئة التي يُحكم بالشهادة على مَن مات من المسلمين بسببها، فمَنْ مات بسببه من المسلمين فهو شهيد؛ وله أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنَّه تجري عليه أحكام الميت؛ من التغسيلٍ، والتكفينٍ، والصلاة عليه، ودفنه».

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