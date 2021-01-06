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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مياه القناة تجرى مناورات عملية لاختبار مولدات الديزل فى المحطات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:18 م
مناورات عملية لاختبار
مناورات عملية لاختبار مولدات الديزل
مصطفى دياب
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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن إجراء أول مناورات عملية، اليوم الأربعاء، لاختبار كافة مولدات الديزل الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاعات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للاطمئنان على كفاءة المولدات وضمان استمرار عمل جميع المحطات وعدم توقفها أثناء انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، نجاح كافة المناورات العملية التي تم إجراؤها في عدد من المحطات منها، محطة رفع ميدان مصطفى كامل بحي أول، ومحطة ميدان بورسعيد، وميدان المطافي بحي ثان، ومحطة رفع النجدة بحي ثالث، وذلك تحت إشراف المهندس مجدي سعيد، والمهندس عصام العلاف مدير التشغيل والصيانة، مؤكدًا أن الهدف من تلك المناورات التأكد من الكفاءة العملية وتشغيل مولدات الديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، وعدم توقف أي من محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى جاهزية المولدات الكهربائية، وتزويدها بالوقود الكافي لضمان استمرار التشغيل فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في محطات مياه الشرب أو الصرف الصحي، مضيفا أنه في حالة اكتشاف أي أعطال في مولدات الديزل الخاصة بأي محطة أثناء عملية المناورات سوف يتم أعمال الصيانة الفورية لرفع كفاءته العملية، ويتم بعد ذلك عدة اختبارات أخرى عليه للتأكد من أنه يعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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