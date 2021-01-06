لعدم التزامها بإجراءات كورونا.. «الأوقاف» تغلق 57 مسجدًا

طبقت مديريات الأوقاف بمحافظات الجمهورية قرار الدكتور محمد مختار جمعة، بشأن تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع محاسبة المقصرين من العاملين.وبحسب مصدر لـ"الدستور"، فقد نفذت عدة مديريات قرار الغلق في عدد من المساجد، وجاءت في صدارة المحافظات التي قررت غلق عدد من المساجد، محافظة القليوبية والتي تم إغلاق 21 مسجدا بها، ويليها الإسماعيلية بإغلاق 10 مساجد، وتأتي محافظة دمياط ثالثا بإغلاق 7مساجد.كما تم إغلاق مسجدين بالمنوفية، ومسجد بمحافظة الإسكندرية، وآخر بالبحيرة، و5 مساجد في محافظة الدقهلية، ومسجدين بالفيوم، و3 مساجد بمحافظة الجيزة، و5 مساجد بمحافظة شمال سيناء.