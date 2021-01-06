حاتم باشات يزور كنيسة العذراء بالزيتون للتهنئة بأعياد الميلاد

زار اللواء حاتم باشات، القائم بأعمال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، كنيسة العذراء بالزيتون للتهنئة بأعياد الميلاد المجيد.وكان في استقباله القمص بطرس جيد والقمص أنطونيوس بطرس، والقس بيشوي فايق، وعدد من المسئولين الإداريين، وذلك لتقديم التهنئة القلبية لأبناء مصر من المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.