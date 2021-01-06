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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 آلاف جنيه معاشًا لشهداء الأطباء المتوفين بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:17 م
جريدة الدستور
سارة سعودي - فاتن خديوي
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، أن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، التقوا اليوم، اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وسامى عبدالهادي نائب رئيس الهيئة، لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا، الذى يبلغ 80% من الحد التأمينى ولإزالة أى غموض يعرقل الصرف.

وقالت النقابة فى بيان لها، إنه تم توضيح قرار وزيرة الصحة باعتبار فيروس كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020 يتفق هذا القرار مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية، وبالتالى لا حاجة إلى أى تعديل قانونى وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقًا لهذا القرار (كورونا إصابة عمل) حسب تأكيد اللواء جمال عوض سيصبح معاش شهداء عام 2020 هو (5600 جنيه)، يصبح معاش شهداء عام 2021 هو (6000 جنيه).

وأضافت النقابة أن الحد التأمينى كان فى 2020 - (7100 جنيه) ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوى 5600 جنيه، لكن الحد التأمينى زاد فى 2021 إلى 8000 جنيه و80% منه تساوى 6000 جنيه، مشيرة إلى أنه على أسر الشهداء تقديم الأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وهى: شهادة الوفاة، ماسحة pcr، تقرير طبى من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة، ويتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل، ويتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين "المعاش العادى ومعاش الإصابة مجتمعين".

وأشارت إلى أن النقابة بدورها تطالب أسر الشهداء بسرعة التوجه بالأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وموافاة النقابة بأى مستجدات.

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