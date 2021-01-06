تونس تشيد بجهود الكويت في دعم وحدة الصف الخليجي

أشادت تونس بالجھود التي بذلتھا دولة الكویت لإعادة العلاقات الأخویة بین دول الخلیج العربي إلى مسارھا الطبیعي ودعم وحدة صف البیت الخلیجي.وقالت وزارة الخارجیة التونسیة، في بیان لها الیوم الأربعاء، إن تونس تابعت بكل اھتمام القمة الخلیجیة الـ41 التي احتضنتھا مدینة العُلا بالمملكة العربیة السعودیة، وتشید بما أسفر عنھا من إرادة مشتركة تستجیب لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل.كما نوھت تونس بالجھود الكبیرة التي بذلتھا مختلف الأطراف المعنیة، معربة عن أملها في أن تسھم ھذه القمة في تكریس قیم التضامن والتوافق بین كل الدول العربیة، وتعزیز مسیرة العمل العربي المشترك في مواجھة التحدیات الإقلیمیة والدولیة.يأتي ذلك عقب إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة العلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.