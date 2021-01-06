شكاوى لأولياء أمور من تعاطي سائقي الحافلات المدرسية مواد مخدرة

تلقى الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، 7 شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر، حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، بمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، من خلال حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن ثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم فصله من المدرسة، وأيضًا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.وأكد الصندوق، أن حملات الكشف عن تعاطي سائقي الحافلات المدرسية، يأتي في الوقت الذى يواصل فيه الصندوق برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، أيضًا تكثيف حملات الكشف بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.