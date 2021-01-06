غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية في كفرالشيخ

تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، من غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتمكنت حملة برئاسة أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، من غلق 7 مراكز للدروس الخصوصية تواجد بها عدد من الطلاب والطالبات، دون مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، ما يعرضهم للإصابات بفيروس كورونا المستجد.وشدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين، حماية للأفراد والأسر من فيروس كورونا المستجد، الذي يهدد حياة المواطنين.