توصية بإلزام «الأعلى للإعلام» بحجب فيديوهات شريف جابر «الإلحادية» من «يوتيوب»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بشريف جاير من موقع يوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به.وأوضح مقيم الدعوى، رقم 52222 لسنة 71 قضائية، أنه قد تقدم بالدعوى لمحكمة القضاء الإداري مطالبًا كلا من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب فيديوهات الإلحاد من يوتيوب مصر.وأشار إلى أن الدعوى تضمنت طلب حجب قناة يوتيوب والفيديوهات الخاصة بالمدون شريف جابر والتي تبث أفكار الإلحاد، وتزدري الدين الإسلامي والمسيحي، كما تحض على الكراهية والعنف والتحريض على الدولة المصرية والأمن القومي المصري، والمصالح العليا للدولة.