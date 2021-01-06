ايبارثينوس.. لحن درامي رومي الأصل أضافه الأقباط لعيد الميلاد

للكنيسة القبطية علاقات متعددة مع الكنائس الأرثوذكسية الأخرى، فهي كنيسة شقيقة للكنيستين السريانية والحبشية، ولها علاقات وثيقة بالكنيستين الأرمنية والهندية، وأدخلت العديد من الالحان الرومية الى طقوسها.وقال الشماس بولا عزيز نصر، مدرس مادة تاريخ الألحان، يعتبر لحن ايبارثينوس أحد تلك الألحان الرومية التي أدخلها المصريين إلى قداس عيد الميلاد المجيد، وهو لحن يقال بعد القراءة في سفر أعمال الرسل المعروف بالابركسيس.وأشار مدرس مادة تاريخ الألحان لـ "الدستور" أن ذلك اللحن يقول:" ايبارثينوس سيميرون تون ايبروسيون تك تى كى ايجى تو اسبيليون تو ابروسيتو ابرو.. ساجى انجلى ميتا بر مينوس ذوكصولوغوسى ماجى ذى ذى ميتا استيروس او ذى ذى بوروسى ذى ايناس غا اجين نيثى بى ذيون نيون أو ابروايو نون ثيئون".وتقول ترجمته باللغة العربية:" اليوم البتول تلد الفائق الجوهر هي بشارة الميلاد.. العذراء تلد الظاهر في الجسد.. والأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه، الملائكة مع الرعاة يمجدون"، المشهد الأول تسبحة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.. تسبحة مشتركة بين السمائيين والأرضيين.. والمجوس مع الكوكب فى الطريق سائرون".وأشار "بولا" إلى أن ذلك اللحن هو لحن من الالحان الدرامية التي تصف زيارة المجوس للمسيح، وبه 4 مراحل المرحلة الاولى يبدأ بها اللحن برتم هادئ وبسيط، ثم يعلو لبث روح الحماسة في المصلين ثم يعلو مجددا ثم يعود للهدوء.ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم، بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بوادي النطرون.