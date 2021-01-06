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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على النغمات الخمس التي تصلي بها الكنيسة طول العام

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:58 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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المجال الموسيقى داخل الكنيسة المصرية يعتبر من أوسع المجالات، فهي تعتمد اعتمادًا كليًا على الموسيقى في الصلاة بهذه الكلمات بدأ صموئيل عزت خريج كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان والخادم الكنسي والعازف على آلة الكلارينيت، حديثه عن النغمات المستخدمة في الصلوات.

وأوضح عزت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الكنيسة في عيد الميلاد المجيد تصلي بنغمات تسمى النغمة الفرايحي أو السنجاري وتسيطر تلك النغمة على الكنيسة حتى عيد الغطاس كما تصلي بها الكنيسة في كافة الأعياد سواء كان الميلاد أو الختان أو اليامة أو الصعود أو العنصرة.

وأشار عزت إلى أن الكنيسة تصلي في أسبوع الآلام بنغمة حزينة تسمى النغمة الأدريبي أو الجنائزية، ويأتي على سبيل المثال أشهر تلك الألحان لحن "اذكرني يارب" الذي يقال في أمانة اللص وكي إيبرتو وغولغوثا، بينما تصلي الكنيسة بالنغمة الشعانيني في أحد السعف المعروف كذلك باسم أحد الشعانين وتصلي أيضا بنفس النغمة في عيد الصليب.

وأضاف عزت أن الصلاة في أيام الأصوام يكون له نغمة خاصة أيضا وتسمى النغمة الصيامي، بينما الصلاة في بقية أيام العام ياتي بالنغمة السنوية المعتادة.

ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد النجيد مساء اليوم بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بوادي النطرون.

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