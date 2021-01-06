رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إذاعة «نجوم إف.إم» تخصص أسبوعًا لتكريم السيناريست الراحل وحيد حامد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:25 م
وحيد حامد
وحيد حامد
حسين الجندي
طباعة
تخصص إذاعة «نجوم إف.إم» الأسبوع الجاري لتكريم السيناريست الراحل وحيد حامد، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي 2 يناير عن عمر ناهز 77 سنة، من خلال برامجها المتنوعة، بإطلالة على مشواره الفني وأعماله وشهادات من أبرز الفنانين الذين تعاونوا معه.

وتناول الكاتب أحمد مراد، في حلقة الثلاثاء من برنامجه «التوليفة» على «نجوم إف.إم»، مسيرة حياة الكاتب الراحل وحيد حامد منذ النشأة، والظروف المادية الصعبة لأسرته، ثم تحوّله للدراسة بكلية الآداب وكتابة القصة القصيرة، ثم عمله بالصحافة حتى دخوله عالم السيناريو بفيلم «طائر الليل الحزين».

ويخصص الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى حلقة برنامجه «لدي أقوال أخرى»، اليوم الأربعاء، عن أعمال السيناريست الراحل باستضافة الناقد السينمائي رامي عبدالرازق.

كما تحتفي المذيعة إنجي علي في حلقة «أسرار النجوم» على «نجوم إف.إم»، الخميس، بالسيناريست الراحل من خلال شهادات مختلفة بمداخلات هاتفية مع أبرز النجوم الذين عملوا معه في أعماله السينمائية والتليفزيونية على مدار تاريخه.

وكانت من بين الإطلالات الأخيرة للكاتب الكبير وحيد حامد إعلاميًا قبل وفاته، من خلال إذاعة «نجوم إف.إم»، حيث قال، في مداخلة لبرنامج «نهاية جديدة» مع سارة النجار وفريدة الخادم، إن الكاتب يهتم خلال مشروعه بأن يتناول قضية أو مشكلة تخص حياة الناس، حيث يبدأ في كتابتها بعناية شديدة ويتعامل معها بخصوصية شديدة جدًا، موضحًا: «أكتب الشخصيات زي ما أنا حاسسها، ثم أرسل السيناريو إلى المخرج، وممكن يأخذ رأيي في شخصية سواء نستعين بها أم لا؟، وهذا مهم لأن تلك الشخصيات هي من صنع خيالي».

السيناريست الراحل وحيد حامد قدم أكثر من 80 نصًا بين السينما والتليفزيون، من أبرزها: «أحلام الفتى الطائر»، «الإنسان يعيش مرة واحدة»، «الغول»، «غريب في بيتي»، «الهلفوت»، «آخر الرجال المحترمين»، «البريء»، «الراقصة والسياسي»، «الإرهاب والكباب»، «اللعب مع الكبار»، «العائلة»، «النوم في العسل»، «طيور الظلام»، «معالي الوزير»، «عمارة يعقوبيان»، «دم الغزال».

وحصل وحيد حامد على عدد كبير من الجوائز، آخرها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي احتفى به في دورته المنتهية مؤخرًا قبل وفاته، إلى جانب جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، جائزة النيل، الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا، جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية، وغيرها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

وزير المالية القطري يفتتح مشروع بـ1.3 مليار دولار في القاهرة

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

موعد صرف معاشات نقابة المعلمين يناير 2021

الصور

image description

إعلان نتيجة انتخابات مجلس أمناء محافظة دمياط

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول تعاون للحد من ظاهرة حرق بقايا الذرة

image description

مستشفى القلب بأسيوط يستقبل 12 ألفًا و330 حالة ويجرى 2933عملية جراحية

image description

محافظ أسيوط يستوقف شابين ويحيلهما للشرطة لعدم ارتداء الكمامة

image description

لمتابعة الموقف التنفيذى.. محافظ أسيوط يلتقى رئيس جهاز مدينة ناصر

الأكثر قراءة

حسام غالى وحازم إمام الأبرز.. إعلان قائمة المعينين بالبرلمان خلال ساعات

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسى بقضية «فتاة الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

تردد قناة العربية 2021

النمسا: توزيع لقاح «كورونا» الأسبوع المقبل

خبيرة صحية وسياسية: التوتر الجيوسياسي زاد من سوء جائحة كورونا

لقاح موديرنا يحصل على ضوء أخضر للاستخدام أوروبيا

أيام زمان

حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

المؤتمر الشبابي للثقافات واللغات الإفريقية عبر «زووم» 24 يناير

رئيس أذربيجان: «شوشا» عاصمة للثقافة.. ويجب البدء في إعمارها

«الفنون التشكيلية» تطرح معرض عايدة خليل للمشاهدة إلكترونيا

«بين ووهان وفنلندا شمس باردة».. محكية روائية تواكب تفشي كورونا