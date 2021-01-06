«بي جين ميسي» أشهر لحن في عيد الميلاد المجيد

في فترة الكنيسة الأولى لم يكن فنون الترانيم قد انتشرت بمثل ما نشهد حاليًا، فكانت الترانيم هى الألحان الكنسية التي ترتل داخل القداسات الإلهية.ولكل مناسبة كنسية الحانها التي تتميز بها، فعلى سبيل المثال يعتبر أحد اشهر الحان عيد الميلاد المجيد هو لحن "بي جين ميسي".ويقول عادل إسحق، الشماس الأغنسطس بايبارشية حلوان والمعصرة للإقباط الأرثوذكس، إن كلمة بي جين ميسي كلمة من اللغة القبطية وتعني بحسب الترجمة العربية "الميلاد البتولي" وهو لحن من الالحان ذات الارتام السريعة بالكنيسة، والمعروفة لأنه يقال على نفس اللحن الذي يتلى به الربع الأول من لحن بي ابنفما امبراكليتون الخاص بالروح القدس.وأشار "إسحق" إلى أن كلمات اللحن تقول باللغة القبطية:"بي حين ميسي امبارثينيكون اووه نى ناكهى أم ابنفماتيكون أو اشفيرى امباراذكصون كاطانى اسمى ابروفيتيكون"، بينما تعنى تجرمته باللغة العربية:" الميلاد البتولى: والطلقات الروحانية: عجب عجيب: كالأخبار النبوية".وأوضح أن الكنيسة في ذلك اللحن تتحدث عن النبؤات التي تنبأها انبياء العهد القديم في الحديث عن مولد السيد المسيح، وكذلك علامة ميلاده من عذراء.ويرأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون.