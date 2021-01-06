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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

والد «فتاة المواسير»: مطلقة منذ 3 أشهر وتركت المنزل كثيرا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:50 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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استمع المستشار حسام حسين، مدير نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، لأقوال والد "فتاة المواسير"، التي عثر على جثتها داخل مواسير شركة المياه، وكشف الأب أن ابنته مطلقة منذ 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كانت تترك المنزل كثيرا ولا يعلم مكان تواجدها.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي، الذي كشف أن الجثة لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية أو آثار لكدمات بالجسد، وكانت النيابة قد صرحت بدفن جثة الفتاة عقب تحديد هويتها وتسليم الجثمان لذويها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقي بلاغ من العاملين بشركة المياه بالعثور على جثة فتاة داخل المواسير، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر ومجهولة الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الموظفين، الذين أكدوا أنهم عثروا على جثة المجني عليها أثناء عملهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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