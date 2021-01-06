«صُهيب الشامي».. شاب إيطالي يعشق مصر والغناء بالمصري

قد يكون صُهيب الشامي، الشاب الإيطالي، هو الوحيد من ذوي الأصول المصرية حاملي الجنسيات الأوروبية الذي يعشق الموسيقى العربية، ولكنه ليس الأول ولن يكون الأخير من أصحاب الأصول المصرية الذين يعشِقون اللهجة المصرية ويُغنّون باسمها.«صُهيب الشامي»، الملقب بـ«الشامي»، لم يختر فقط أن يُغنّي باسم بلاده إيطاليا، بل كانت له قصة إيجابية مع عائلته وأحبابه المصريين، لذا أحبَّ الغناء المصري وأحبَّ تعلّمه، بعدما اكتشف والده موهبته وكان له عونًا وظهيرًا في بداية رحلته عندما قرر الغناء باللهجة المصرية.وُلِدا «صُهيب» في إيطاليا لأبوين من أصول مصرية؛ ورغم أنَّه نشأ في أوروبا، إلا أنَّه يتحدّث اللغة المصرية بطلاقة وكأنه وُلدا فيها، ولعلّ هذا ما دفعه لدراسة الموسيقى في مدارس انجلترا، لاستكمال مسيرته الغنائية باللغة العربية المصرية.غادر «صُهيب» بلده مُنذُ خمسة أعوام، مُتجهًا إلى انجلترا لدراسة المزيكا بعد أنَّ أحبّ الغناء وتجلّل في أعماقه، وقرر أنَّ يُنمّي موهبته الغنائية، خصوصًا بعد أنَّ اكتشفها والده منذُ فترة كبيرة، ليستغل الفُرصة بعدها ويُطلق أولى أغنياته المصرية من ألحانه وفكرته.درس «الشامي» المزيكا في إنجلترا وتعلّم في مدارس الكبار، واكتسب الكثير من الخِبرات الموسيقية من مدارس المشهورين والدّارسين العمالقة.لم يكُن الغناء وحده موهبة لدى «صُهيب»؛ بل اكتشف معه «التلحين» وصار مُلحنًا يعمل على عدد من الألحان الخاصة به.بالإضافة إلى أنَّه عمل في مجال التمثيل لفترة قصيرة، كان خلالها يُقدم المسرحيات الكوميدية وعمل في أكثر من مكانٍ وهو صغير.وقرر أن تبدأ أولى رحلاته الغنائية في مصر، وسجّل أولى أغنياته باللغة المصرية على طريقة الفيديو كليب «حبيبي».وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحقق الكليب ردود أفعال إيجابية عقب طرحه.وجاءت كلمات أغنية «حبيبي» باللغة العربية المصرية مُدمجة بين الدراما والرومانسي، تم تسجيلها في مصر، وتصويرها في اسكندرية.وتعاون «صُهيب» خلالها مع عدد من النجوم المصريين.كما أن الأغنية كانت فكرته منذُ سنوات عديدة. كتبتها الشاعرة المصرية داليا عمارة، وجيتار باسم سعيد.